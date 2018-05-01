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Беременная Алена Шоптенко показала снимки из отдыха в Одессе

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Алена Шоптенко
22:43 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная танцовщица Алена Шоптенко отправилась со своим мужем Алексеем Ивановым на отдых в Одессу.

"Ааааааааа Я как всегда все пропустила! Вчера же был день танца, а я все сижу и думаю, с каким это праздником меня все поздравляют. Ну хоть с опозданием, но! Я правда искренне уверена, что счастье в движении, а танец – лучший из движений. Танцуйте и будьте счастливы! В любой день, а не только в день танца. А я пока счастливо посижу!" – прокомментировала фото будущая мама.

30-летняя хореограф на последнем месяце беременности. Животик Алены Шоптенко стал еще больше, чем раньше. Звезда также выложила в сеть милое фото, где она вместе с будущим ребенком выглядывает из-за скульптуры "Дом солнца" в Одессе.

"Одно из преимуществ совместного отдыха с Алексеем Ивановым (муж - ред.) - это огромное количество крутых фотографий. Когда я одна, постоянно то забываю фотографировать что-то, то просто не могу сфотографировать так, чтобы мне нравилось. Так что если я начала много постить, значит он где-то рядом", - рассказала звезда.

Видно, что Алене Шоптенко уже не просто ходить с таким животом.

"Мастер спорта, двухкратная чемпионка мира ... и лестница", - подписала хореограф в сториз фото, где она остановилась отдохнуть на одной из одесских лестниц.

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