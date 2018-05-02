Умер легендарный дизайнер, который разработал логотип Playboy

Арт Пол был первым сотрудником журнала Playboy, основанного легендарным Хью Хефнером.

Дизайнер разработал логотип, благодаря которому бренд узнают во всем мире, а также выпустил обложку первого номера журнала, где была изображена Мэрилин Монро.

- Арту нужно отдать должное, он столько сделал для раскрепощения иллюстраторов. Он помог сформировать понимание того, что искусство рекламы способно считаться столь же значимым и признанным, как и высокое искусство, - прокомментировала смерть Пола дочь основателя "Плэйбоя" Кристи Хефнер.