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Умер легендарный дизайнер, который разработал логотип Playboy
08:06 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Дизайнер Арт Пол скончался на 94-м году жизни из-за воспаления легких.
Арт Пол был первым сотрудником журнала Playboy, основанного легендарным Хью Хефнером.
Дизайнер разработал логотип, благодаря которому бренд узнают во всем мире, а также выпустил обложку первого номера журнала, где была изображена Мэрилин Монро.
- Арту нужно отдать должное, он столько сделал для раскрепощения иллюстраторов. Он помог сформировать понимание того, что искусство рекламы способно считаться столь же значимым и признанным, как и высокое искусство, - прокомментировала смерть Пола дочь основателя "Плэйбоя" Кристи Хефнер.
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