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Умер легендарный дизайнер, который разработал логотип Playboy

Арт Пол
08:06 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Дизайнер Арт Пол скончался на 94-м году жизни из-за воспаления легких.

Арт Пол был первым сотрудником журнала Playboy, основанного легендарным Хью Хефнером.

Дизайнер разработал логотип, благодаря которому бренд узнают во всем мире, а также выпустил обложку первого номера журнала, где была изображена Мэрилин Монро.

- Арту нужно отдать должное, он столько сделал для раскрепощения иллюстраторов. Он помог сформировать понимание того, что искусство рекламы способно считаться столь же значимым и признанным, как и высокое искусство, - прокомментировала смерть Пола дочь основателя "Плэйбоя" Кристи Хефнер.

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Новости шоу бизнеса, Playboy, Альманах 2018, Арт Пол, Арт Пол умер, Дизайнер, Дизайнер Playboy.
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