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Известная украинская певица выходит замуж

Ассоль
06:51 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ассоль, участница шестого сезона шоу "Голос країни", и ее возлюбленный Артем Тараненко помолвлены.

В жизни Кати Гуменюк радостные перемены: певица, которая в прошлом году переехала в Великобританию, выходит замуж. На своей странице в Instagram Ассоль сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение, на которое она ответила согласием.

"Да! Сегодня и всегда, без единых сомнений! Люблю! Навсегда!" – прокомментировала помолвку певица. Ассоль не только призналась Артему в любви, но и заявила об этом на весь мир – в социальных сетях.

Вместе с женихом Ассоль временно живет в Лондоне и учится в университете INTO на факультете бизнес-администрирования.

Певица покинула родную страну лишь на время, чтобы получить достойное образование, а затем принести пользу Украине.

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Новости шоу бизнеса, Артем Тараненко, Ассоль, Певица, Помолвка, Свадьба.
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