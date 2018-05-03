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Известная украинская певица выходит замуж
06:51 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ассоль, участница шестого сезона шоу "Голос країни", и ее возлюбленный Артем Тараненко помолвлены.
В жизни Кати Гуменюк радостные перемены: певица, которая в прошлом году переехала в Великобританию, выходит замуж. На своей странице в Instagram Ассоль сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение, на которое она ответила согласием.
"Да! Сегодня и всегда, без единых сомнений! Люблю! Навсегда!" – прокомментировала помолвку певица. Ассоль не только призналась Артему в любви, но и заявила об этом на весь мир – в социальных сетях.
Вместе с женихом Ассоль временно живет в Лондоне и учится в университете INTO на факультете бизнес-администрирования.
Певица покинула родную страну лишь на время, чтобы получить достойное образование, а затем принести пользу Украине.
Telegraf.com.ua