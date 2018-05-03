Фотоподборка с мрачными и загадочными домами, в которых витают забытые души.

Фотоподборка с мрачными и загадочными домами, в которых витают забытые души. Массовая культура переживает очередной паранормальный бум. Неудивительно, что дома с привидениями стали важной составляющей туристических маршрутов: мистические истории, связанные с той или иной достопримечательностью, добавляют ей популярности. Дух бывшего владельца, который по ночам бродит по отелю, не отпугивает постояльцев, а заставляет их остаться еще на пару ночей.