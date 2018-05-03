Рассекречен пол будущего ребенка певицы Светланы Лободы

7-летняя дочь певицы Светланы Лободы Ева рассказала, кто родится у ее мамы – мальчик или девочка.

В Instagram Stories Loboda опубликовала видео, на котором Ева поет хит мамы "Твои глаза". Но вместо привычного для всех припева девочка придумала свой вариант со словами: "Твоя сестра в животике сидит".

В конце ролика Евочка нежно прижалась к животу Светланы. Таким образом, все догадались, что у артистки будет вторая дочь. Уже скоро певица удалила эту запись из своего Instagram.