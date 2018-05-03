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Рассекречен пол будущего ребенка певицы Светланы Лободы
11:51 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Маленькая дочь Лободы случайно проговорилась, кого ожидает ее мама.
7-летняя дочь певицы Светланы Лободы Ева рассказала, кто родится у ее мамы – мальчик или девочка.
В Instagram Stories Loboda опубликовала видео, на котором Ева поет хит мамы "Твои глаза". Но вместо привычного для всех припева девочка придумала свой вариант со словами: "Твоя сестра в животике сидит".
В конце ролика Евочка нежно прижалась к животу Светланы. Таким образом, все догадались, что у артистки будет вторая дочь. Уже скоро певица удалила эту запись из своего Instagram.
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