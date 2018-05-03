Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

Стало известно, где можно посмотреть церемонию королевской свадьбы онлайн

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
12:36 Сегодня Телеграф
www.unn.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Названо каналы, на которых можно будет посмотреть свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Официальное право трансляции свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл получили ряд британских и американских вещателей – NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Помимо телеэфира, все они покажут церемонию в YouTube. 

Смотреть самое ожидаемое событие года также можно будет на сайте NYTimes.com. Издание также анонсировало прямую трансляцию на своей странице в Facebook.

Трансляция начнется 19 мая в 14:00 по киевскому времени. Торжественная процессия к Винздорскому замку стартует в 15:00.

Напомним, что британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Британская королевская семья, Британские монархи, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Гарри и Меган Маркл, Свадьба принца Гарри и Меган Маркл.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Как выглядят самые знаменитые дома с приведениями (Фото) Пейдж из "Все женщины - ведьмы" поделилась пикантным снимком в Instagram Известная украинская певица выходит замуж

Последние новости

Этот универсальный мужчина может превратить себя в любого персонажа (Фото) В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber Регистрация на дополнительную сессию ВНО пройдет с 3 по 21 мая
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:32 Вера Вонг рассказала, каким может быть свадебное платье Меган Маркл
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
14:14 Украинские военные показали последствия обстрела Троицкого
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0