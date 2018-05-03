Стало известно, где можно посмотреть церемонию королевской свадьбы онлайн

Официальное право трансляции свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл получили ряд британских и американских вещателей – NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Помимо телеэфира, все они покажут церемонию в YouTube.

Смотреть самое ожидаемое событие года также можно будет на сайте NYTimes.com. Издание также анонсировало прямую трансляцию на своей странице в Facebook.

Трансляция начнется 19 мая в 14:00 по киевскому времени. Торжественная процессия к Винздорскому замку стартует в 15:00.

Напомним, что британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха.