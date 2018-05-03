https://telegraf.com.ua/files/2018/05/da2b9d2199aade52dbc04fa6eb376b88de73960f_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4042615-stalo-izvestno-gde-mozhno-posmotret-tseremoniyu-korolevskoy-svadbyi-onlayn.html
Стало известно, где можно посмотреть церемонию королевской свадьбы онлайн
12:36 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Названо каналы, на которых можно будет посмотреть свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
Официальное право трансляции свадьбы британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл получили ряд британских и американских вещателей – NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Помимо телеэфира, все они покажут церемонию в YouTube.
Смотреть самое ожидаемое событие года также можно будет на сайте NYTimes.com. Издание также анонсировало прямую трансляцию на своей странице в Facebook.
Трансляция начнется 19 мая в 14:00 по киевскому времени. Торжественная процессия к Винздорскому замку стартует в 15:00.
Напомним, что британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха.
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