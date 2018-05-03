Сводный брат Меган Маркл попросил принца Гарри отменить свадьбу

Фото рукописного письма Томаса Маркла опубликовало издание InTouch Weekly.

Письмо Томаса Маркла к принцу Гарри

"Чем меньше времени остается до вашей свадьбы, тем становится понятнее, что это самая большая ошибка в истории королевской семьи. Очевидно же, что Меган – не самая лучшая женщина для Вас. Она мелкая, тщеславная и измученная. Меган пытается сыграть роль принцессы как стареющая голливудская актриса ниже среднего уровня", – написал брат в письме.

Мужчина также отметил, что "фальшивая сказочная свадьба" станет поводом для сожаления и будет иметь пагубные последствия для всех представителей британской монархии.

Томас Маркл

"Вы и королевская семья должны положить конец этой фальшивой свадьбе, пока не стало слишком поздно", – отметил Томас.

Напомним, свадьба состоится 19 мая. Брачующиеся уже почти закончили подготовку к свадьбе, в частности, они определились с музыкальным сопровождением церемонии венчания, выбрали свадебную карету, а также принц Гарри выбрал, кто у него будет за свидетеля.