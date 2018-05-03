https://telegraf.com.ua/files/2018/05/0001-258bbca0-5a7cc091-ce62-f94f07403-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4042865-trogatelnyie-kadryi-vstrechi-bekhema-s-syinom-rastrogali-instagram-publiku.html
Трогательные кадры встречи Бэкхема с сыном растрогали инстаграм-публику
15:37 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: В день рождения Дэвида его старший сын сделал сюрприз.
Накануне Дэвиду Бекхэму исполнилось 43 года. Свой день рождения футболист отмечал в ресторане. Рядом с ними были жена и дети.
В какой-то момент Виктория включила камеру и навела ее на входную дверь заведения, в которую вошел Бруклин Бекхэм.
Судя по реакции именинника, он вовсе не ожидал, что после долгой разлуки старший сын сможет приехать и поздравить его.
Длительные объятия и невероятные эмоции Дэвида и Бруклина Бекхэмов, заснятые на камеру, растрогали инстаграм-публику до глубины души. Этот ролик посмотрели более миллиона человек.
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