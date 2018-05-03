Трогательные кадры встречи Бэкхема с сыном растрогали инстаграм-публику

Накануне Дэвиду Бекхэму исполнилось 43 года. Свой день рождения футболист отмечал в ресторане. Рядом с ними были жена и дети.

В какой-то момент Виктория включила камеру и навела ее на входную дверь заведения, в которую вошел Бруклин Бекхэм.

Судя по реакции именинника, он вовсе не ожидал, что после долгой разлуки старший сын сможет приехать и поздравить его.

Длительные объятия и невероятные эмоции Дэвида и Бруклина Бекхэмов, заснятые на камеру, растрогали инстаграм-публику до глубины души. Этот ролик посмотрели более миллиона человек.