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Трогательные кадры встречи Бэкхема с сыном растрогали инстаграм-публику

Дэвид Бекхэм
15:37 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В день рождения Дэвида его старший сын сделал сюрприз.

Накануне Дэвиду Бекхэму исполнилось 43 года. Свой день рождения футболист отмечал в ресторане. Рядом с ними были жена и дети.

 В какой-то момент Виктория включила камеру и навела ее на входную дверь заведения, в которую вошел Бруклин Бекхэм.

 Судя по реакции именинника, он вовсе не ожидал, что после долгой разлуки старший сын сможет приехать и поздравить его.

 

Длительные объятия и невероятные эмоции Дэвида и Бруклина Бекхэмов, заснятые на камеру, растрогали инстаграм-публику до глубины души. Этот ролик посмотрели более миллиона человек.

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Новости шоу бизнеса, Бруклин Бекхэм, День рождения Бекхэма, Дэвид Бекхэм, Инстаграмм.
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