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Настя Каменских порадовала новыми снимками

Смотрите фото (3)
Настя Каменских
16:40 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Фанаты в диком восторге от свежих фоток Насти Каменских.

Украинская певица поделилась новыми фотографиями в своих инстаграм-аккаунтах. В официальном микроблоге певица похвасталась снимками из недавнего фотосета, на которых она предстала с необычной прической, полосатом костюме и массивных кроссовках.

А в спортивном аккаунте Настя показала селфи из тренажерного зала, где она занималась в форме собственного производства.

Поклонники не пожалели приятных слов для Каменских, как и лайков, количество которых в общей сумме достигло порядка 100 тысяч и это всего за несколько часов после публикации фотографий..

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Настя Каменских, НК, Новые снимки Насти Каменских, Фигура Насти Каменских.
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