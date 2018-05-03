Настя Каменских порадовала новыми снимками

Украинская певица поделилась новыми фотографиями в своих инстаграм-аккаунтах. В официальном микроблоге певица похвасталась снимками из недавнего фотосета, на которых она предстала с необычной прической, полосатом костюме и массивных кроссовках.

А в спортивном аккаунте Настя показала селфи из тренажерного зала, где она занималась в форме собственного производства.

Поклонники не пожалели приятных слов для Каменских, как и лайков, количество которых в общей сумме достигло порядка 100 тысяч и это всего за несколько часов после публикации фотографий..