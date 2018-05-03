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Настя Каменских порадовала новыми снимками
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16:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Фанаты в диком восторге от свежих фоток Насти Каменских.
Украинская певица поделилась новыми фотографиями в своих инстаграм-аккаунтах. В официальном микроблоге певица похвасталась снимками из недавнего фотосета, на которых она предстала с необычной прической, полосатом костюме и массивных кроссовках.
А в спортивном аккаунте Настя показала селфи из тренажерного зала, где она занималась в форме собственного производства.
Поклонники не пожалели приятных слов для Каменских, как и лайков, количество которых в общей сумме достигло порядка 100 тысяч и это всего за несколько часов после публикации фотографий..
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