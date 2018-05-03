Милла Йовович показала снимки из детства

Милла Йовович поделилась в социальной сети снимком, сделанным много лет назад. На нем она запечатлена вместе со своей лучшей подругой.

Следующее фото доказывает тот факт, что Милла и Джулия дружат до сих пор.

В подписи к фото Йовович рассказал о том, что со своей подругой она неразлучна еще с семи лет. А также, актриса добавила, что ее подружка и тогда и сейчас сумасшедшая, в хорошем смысле этого слова.

Более 147 тысяч инстаграм-пользователей оценили фотографии Миллы Йовович при помощи лайков.