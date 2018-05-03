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Милла Йовович показала снимки из детства
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17:44 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Милла Йовович выложила в Инстаграм детское фото.
Милла Йовович поделилась в социальной сети снимком, сделанным много лет назад. На нем она запечатлена вместе со своей лучшей подругой.
Следующее фото доказывает тот факт, что Милла и Джулия дружат до сих пор.
В подписи к фото Йовович рассказал о том, что со своей подругой она неразлучна еще с семи лет. А также, актриса добавила, что ее подружка и тогда и сейчас сумасшедшая, в хорошем смысле этого слова.
Более 147 тысяч инстаграм-пользователей оценили фотографии Миллы Йовович при помощи лайков.
Telegraf.com.ua