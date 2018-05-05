https://telegraf.com.ua/files/2018/05/mc_info_16349_orig_1517814373-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4046356-vera-brezhneva-poradovala-pikantnyim-snimkom.html
Вера Брежнева порадовала пикантным снимком
11:57 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Вера Брежнева поделилась смелым снимком.
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками откровенной фотографией. Снимок, на котором артистка запечатлена в сексуальном боди, из которого видно грудь, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
"Цвет настроения...?" - подписала Брежнева кадр, намекая на новый хит популярного эстрадного певца Филиппа Киркорова.
К слову, снимок был сделан во время фотосессии Брежневой для журнала Glamour.
Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новую фотографию и засыпали Веру комплиментами.
Telegraf.com.ua