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Вера Брежнева порадовала пикантным снимком

Вера Брежнева
11:57 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Вера Брежнева поделилась смелым снимком.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками откровенной фотографией. Снимок, на котором артистка запечатлена в сексуальном боди, из которого видно грудь, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Цвет настроения...?" - подписала Брежнева кадр, намекая на новый хит популярного эстрадного певца Филиппа Киркорова.

К слову, снимок был сделан во время фотосессии Брежневой для журнала Glamour.

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новую фотографию и засыпали Веру комплиментами.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вера Брежнева, Новый снимок Веры Брежневой, Откровенный снимок Веры Брежневой.
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