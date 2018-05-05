Вера Брежнева порадовала пикантным снимком

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками откровенной фотографией. Снимок, на котором артистка запечатлена в сексуальном боди, из которого видно грудь, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Цвет настроения...?" - подписала Брежнева кадр, намекая на новый хит популярного эстрадного певца Филиппа Киркорова.

К слову, снимок был сделан во время фотосессии Брежневой для журнала Glamour.

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новую фотографию и засыпали Веру комплиментами.