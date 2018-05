Представляем вашему вниманию фотоподборку самых умных пород собак.

Собаки, считающиеся лучшими друзьями человека, славятся своей преданностью, желанием угодить и, конечно же, сообразительностью. Владельцы собак ценят своих любимцев и считают их членами семьи. Они знают, что собаки очень сообразительны, ведь их можно обучить целому ряду трюков! Тем не менее, уровень сообразительности сильно варьируется от породы к породе. Как вы, возможно, представляете, измерить сообразительность собаки не так уж просто, тем не менее, существует исследование, признанное на международном уровне, которое было проведено специально для этого. нига под названием «Смышлёность Собак» (The Intelligence of Dogs), опубликованная Стэнли Кореном (Stanley Coren), профессором психологии из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) в Ванкувере, классифицирует породы собак по уровню их сообразительности. Эта классификация на данный момент принята как официальное описание различий между породами собак в плане их способности к обучению.