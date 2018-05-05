Украинский певец MЕLOVIN, который представит Украину на Евровидении-2018, провел свою первую репетицию на сцене в Лиссабоне.

Украинский певец MЕLOVIN, который представит Украину на Евровидении-2018, провел свою первую репетицию на сцене в Лиссабоне. Все конкурсанты уже приехали в Португалию, где завершаются последние приготовления к шоу.На кадрах с репетиции, опубликованных оранизаторами Евровидения, видно, что, кроме MELOVINа, на сцене будут бэк-вокалисты, которые будут синхронно повторять движения.