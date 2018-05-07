Необычные работы из фотопроекта "Обнаженные лица" канадского фотографа Дилана Хэмма.

Необычные работы из фотопроекта "Обнаженные лица" канадского фотографа Дилана Хэмма. На первый взгляд вам может показаться, что канадский фотограф Дилан Хэмм просто взял и сделал два снимка случайно выбранных людей. Однако на самом деле в том, как сделаны эти портреты, есть особая логика: на одном из снимков человек был полностью обнаженным. На создание фотопроекта «Обнаженные лица» (Naked Faces) Дилана вдохновил вопрос, которым он задавался на протяжении многих лет. «Насколько мы осознаем выражение, которое в какой-то конкретный момент принимает наше лицо?» — спрашивал он себя. С помощью множества портретов он стремился показать, что лица людей говорят о гораздо большем, чем они сами думают.