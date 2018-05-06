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Даша Астафьева порадовала новой фотосессией

Смотрите фото (3)
Даша Астафьева
18:49 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда опубликовала снимки в Instagram, которые поражают красотой и загадочностью.

Популярная украинская певица Даша Астафьева любит оригинально проявлять свое творчество, поэтому каждый раз удивляет поклонников новыми яркими образами и откровенными фотосессиями. 

Украинские знаменитости, как и каждая женщина, умеет с легкостью превратить любой наряд в обольстительный. Однако наряду со своей откровенной привлекательностью, которую певица часто демонстрирует в пикантных "луках", Даша Астафьева может быть нежной и мечтательной. Это она показала в недавней фотосессии.

Известно, что стильные снимки певицы сделала фотограф Кейт Кондратьева. Для снимков Даша Астафьева одела коричневое мини-платье свободного кроя и ботинки на маленьком устойчивом каблуке. Модный образ звезда завершила брендовой шляпой.

В сети уже отметили испанские и британские мотивы новой фотосессии. Стоит отметить, что образ Даши Астафьевой получился очень эффектным и нежным.

Несмотря на скромный "лук" певица все же засветила стройные ноги и нижнее белье на несколькосекундное видео. На кадрах Даша Астафьева резко подбросила вверх часть своего платья, приоткрыв стройную талию и фигуру.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Даша Астафьева, Звезды, Знаменитости, Фото.
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