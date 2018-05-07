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Линдси Лохан обзавелась симпатичным ассистентом
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10:58 Сегодня Телеграф
Фото: kinoafisha.ua
Новости шоу бизнеса: Актрисе уже приписывают роман с новым ассистентом.
Линдси Лохан сфотографировали в компании симпатичного парня. Пара отправилась на обед. Позже выяснилось, что это не новый кавалер, а личный ассистент звезды "Дрянных девчонок".
Компанию актрисе и ее белокурому помощнику составили ее сестра и брат. После обеда на открытой терассе компания отправилась на прогулку.
Пользователи Сети предположили, что у актрисы роман с этим парнем.
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