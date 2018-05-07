Линдси Лохан обзавелась симпатичным ассистентом

Линдси Лохан сфотографировали в компании симпатичного парня. Пара отправилась на обед. Позже выяснилось, что это не новый кавалер, а личный ассистент звезды "Дрянных девчонок".

Компанию актрисе и ее белокурому помощнику составили ее сестра и брат. После обеда на открытой терассе компания отправилась на прогулку.

Пользователи Сети предположили, что у актрисы роман с этим парнем.