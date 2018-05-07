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Линдси Лохан обзавелась симпатичным ассистентом

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Линдси Лохан
10:58 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Новости шоу бизнеса: Актрисе уже приписывают роман с новым ассистентом.

Линдси Лохан сфотографировали в компании симпатичного парня. Пара отправилась на обед. Позже выяснилось, что это не новый кавалер, а личный ассистент звезды "Дрянных девчонок".

Компанию актрисе и ее белокурому помощнику составили ее сестра и брат. После обеда на открытой терассе компания отправилась на прогулку.

Пользователи Сети предположили, что у актрисы роман с этим парнем.

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Новости шоу бизнеса, Ассистент Линдси Лохан, Голливуд, Голливудские актрисы, Дрянные девчонки, Линдси Лохан.
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