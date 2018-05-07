Предстоящий фильм "Веном" получил новый постер

Веном и Человек-паук заключили договор, обязавшись оставить друг друга в покое. Эдди Брок также пообещал отказаться от преступной деятельности и вскоре переехал из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где вступил в борьбу с Землекопами ‒ представителями инопланетной расы, подчиняющимися Человеку-кроту. Затем на Брока начал охоту беспринципный "Фонд жизни", который стремился использовать силу Венома в своих целях, создав пять новых отпрысков симбиота, известных как Крик, Фэйдж, Бунт, Лэшер и Агония.

Новый постер фильма

В актерском составе также значатся Вуди Харрельсон, Риз Ахмед, Мишель Уильямс, Рид Скотт, Дженни Слэйт, Скотт Хэйз и Сопе Алуко. Кроме того, на съемочной площадке был замечен исполнитель роль Питера Паркера / Человека-паука из киновселенной Marvel Том Холлэнд.