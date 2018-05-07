Чемпионат мира по хоккею 2018

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Новости: Украина стала покупать больше угля: 64% пришло из России
Украина стала покупать больше угля: 64% пришло из России
Новости: Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Новости: Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
X

Предстоящий фильм "Веном" получил новый постер

"Веном"
13:23 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Новости шоу бизнеса: Главную роль в фильме исполнит Том Харди.

Веном и Человек-паук заключили договор, обязавшись оставить друг друга в покое. Эдди Брок также пообещал отказаться от преступной деятельности и вскоре переехал из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где вступил в борьбу с Землекопами ‒ представителями инопланетной расы, подчиняющимися Человеку-кроту. Затем на Брока начал охоту беспринципный "Фонд жизни", который стремился использовать силу Венома в своих целях, создав пять новых отпрысков симбиота, известных как Крик, Фэйдж, Бунт, Лэшер и Агония.

Новый супергеройский блокбастер с Томом Харди рискует стать провалом (Видео)

Новый постер фильма

Опубликован новый трейлер фильма "Веном" (Видео)

В актерском составе также значатся Вуди Харрельсон, Риз Ахмед, Мишель Уильямс, Рид Скотт, Дженни Слэйт, Скотт Хэйз и Сопе Алуко. Кроме того, на съемочной площадке был замечен исполнитель роль Питера Паркера / Человека-паука из киновселенной Marvel Том Холлэнд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, "Venom", Американский фильмы, Постер фильма Веном, Том Харди, Фильм Веном.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Провокационные фото Кейт Миддлтон до того, как она стала частью королевской семьи Фотограф показал, как меняется лицо человека, когда он остается голым (Фото) Как изменились дети голливудских знаменитостей (Фото)

Последние новости

Украинец попал в заявку сборной Австралии на ЧМ-2018 В Бразилии упал вертолет с летевшей на свадьбу невестой (Видео) Линарес: Сдаться Ломаченко?
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
03 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
04 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
05 Экс-лидер "Динамо" может вернутся в столичный клуб
Новости сегодня
14:24 Спин-офф "Звездных войн" обогнал "Черную пантеру" в продажах билетов
14:23 Женщины, которых природа наградила естественной красотой (Фото)
14:17 Свитолина – Суарес-Наварро: прогноз букмекеров на матч
14:11 Минфин обязал 34 банка выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам
14:05 Зинченко с флагом Украины взял главный трофей в своей жизни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Новости: Путин стал президентом России
Путин стал президентом России
Новости: Объявлены результаты выборов в Ливане
Объявлены результаты выборов в Ливане
Новости: Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди
Стало известно, сколько плодородной земли уже уничтожили люди
Добавить комментарий
0