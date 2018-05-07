Режиссера выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала

Известного режиссера Романа Полански и актера Билла Косби лишили членства в американской Академии кинематографических искусств и наук, которая занимается вручением премии "Оскар".

BBC, ссылаясь на заявление киноакадемии, сообщает о том, что скандальных знаменитостей исключили из ее состава "согласно правил поведения в организации".

В соответсвии с новыми стандартами, личности, которые оказались втянуты в сексуальные скандалы, не могут быть членами академии. Американская киноакадемия решила выгнать Полански и Косби в результате голосования еще во вторник, однако официально об этом заявили только вчера.