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Режиссера выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала

Роман Полански
13:39 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Новости шоу бизнеса: Личности, которые были связаны с сексуальными скандалами исключаются из Американской киноакадемии.

Известного режиссера Романа Полански и актера Билла Косби лишили членства в американской Академии кинематографических искусств и наук, которая занимается вручением премии "Оскар".

BBC, ссылаясь на заявление киноакадемии, сообщает о том, что скандальных знаменитостей исключили из ее состава "согласно правил поведения в организации".

В соответсвии с новыми стандартами, личности, которые оказались втянуты в сексуальные скандалы, не могут быть членами академии. Американская киноакадемия решила выгнать Полански и Косби в результате голосования еще во вторник, однако официально об этом заявили только вчера.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Американская Киноакадемия, Билл Косби, Известные режиссеры, Роман Полански.
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