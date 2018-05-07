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Алена Шоптенко показала, как готовится к рождению ребенка

Смотрите фото (3)
Алена Шоптенко
17:15 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Хореограф вскоре впервые стане мамой.

Совсем скоро хореограф Алена Шоптенко впервые станет мамой. Знаменитость уже раскрыла пол будущего ребенка. Алена активно готовится к появлению малыша, а также публикует фото из магазина детских вещей в Instagram :

"Я, конечно, хочу относить себя к категории творческих людей, но, будем откровенны, прагматизм, стремление к дисциплине и порядку всегда берут верх. Значит, я составила все необходимые списки, сравнила со списками подруг, составила новые, потом нашла все, что нужно, в интернете, потом снова переделала списки. Потом все посчитала, поняла, что кризис 2008го года ничто по сравнению с теми затратами, которые ждут нас впереди. Опять поменяла списки и опять все посчитала. На второй раз все нравилось мне больше.

Взяла списки и поехала смотреть на все вживую, а не на картинках.

"Все оказалось вживую не так, как на картинках. Опять поменяла списки и все пересчитала. Опять поехала по магазинам на все смотреть. Начала переставать понимать, что происходит, и опять начала советоваться. 

После советов все стало похоже на поиск черной вещи в черной комнате с завязанными глазами. Знаете что? Я конечно человек прагматичный, но мне кажется, что к организации быта новорожденного я точно лучше подойду творчески! Появится и тогда точно все сразу организуется! Без списков и выбора!", – подписала фото Алена.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Алена Шоптенко, Беременность, Ребенок, Роды, Фото, Хореограф.
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