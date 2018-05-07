Чемпионат мира по хоккею 2018

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
Новости: Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию
Серж Танкян приехал в Ереван чтобы поддержать оппозицию
Новости: Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Лига Европы: стал известен арбитр финала между "Марселем" и "Атлетико"
Новости: В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
В Китае обнаружили гробницу, которой 1800 лет
X

Кристин Дэвис во второй раз усыновила ребенка

Кристин Дэвис
22:49 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис стала мамой во второй раз. Знаменитость снова усыновила ребенка - мальчика.

53-летняя Кристин Дэвис никогда не была замужем. Однако девушка сама воспитывает дочь Джемми Роуз, которую усыновила в 2011 году. Теперь семья актрисы пополнилась еще одним ребенком.

Об этой радостной новости на своей страничке в Facebook сообщил журналист Марк Малкин:

"Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное сообщение о том, что звезда "Секса в большом городе" усыновила мальчика. Дэвис впервые стала мамой в 2011 году, когда она удочерила девочку по имени Джемма Роуз. "Это то, чего я очень давно хотела. Исполнение этого желания еще более прекрасно, чем я когда-либо себе это представляла. Я чувствую себя очень счастливой", - говорила она в старом интервью. Теперь она счастлива вдвойне! Поздравляю!".

Ранее Дэвис рассказывала о сложностях в усыновлении детей:

"Когда вы впервые забираете ребенка, вам говорят, что вы должны относиться к нему словно вы его няня, потому что родная мать может передумать и забрать его. Во всех штатах дела обстоят по-разному. Но в Калифорнии на это дается 48 часов. Вы пытаетесь думать, что вы просто няня, но это невозможно".

Отметим, что представители Кристин Дэвис пока никак не отреагировали на эту новость.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Facebook, Дети, Кристин Дэвис, Марк Малкин, Ребенок, Усыновление.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Ким Кардашьян доказала схожесть со своей дочкой Принц Гарри и Меган Маркл станцуют свадебный танец под песню Уитни Хьюстон Настя Каменских порадовала поклонников очередным милым фото

Последние новости

Смех до слез: чем занимаются мужчины, когда жены нет рядом Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео Полностью электрический кроссовер от BMW готовится к производству
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Бывшая жена Потапа заинтриговала новым проектом группы MOZGI (Видео)
03 Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
04 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
05 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
Новости сегодня
23:42 Девушка весом 100 кг показала, что целлюлит может быть сексуальным (Фото)
23:41 Медики заявили, что мужчинам нельзя пить пиво
23:34 В Киеве выявлены факты фальсификации клинических исследований лекарств
23:16 Игрок "Ман Сити" Менди: Готов поехать в Россию на ЧМ-2018
23:14 Забавные животные, которых можно назвать мастерами перевоплощения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
В НПУ задумались об открытии филиалов полицейской академии в Ровно и Мариуполе
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Трамп не поедет в Иерусалим
Трамп не поедет в Иерусалим
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0