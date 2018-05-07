Кристин Дэвис во второй раз усыновила ребенка

53-летняя Кристин Дэвис никогда не была замужем. Однако девушка сама воспитывает дочь Джемми Роуз, которую усыновила в 2011 году. Теперь семья актрисы пополнилась еще одним ребенком.

Об этой радостной новости на своей страничке в Facebook сообщил журналист Марк Малкин:

"Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное сообщение о том, что звезда "Секса в большом городе" усыновила мальчика. Дэвис впервые стала мамой в 2011 году, когда она удочерила девочку по имени Джемма Роуз. "Это то, чего я очень давно хотела. Исполнение этого желания еще более прекрасно, чем я когда-либо себе это представляла. Я чувствую себя очень счастливой", - говорила она в старом интервью. Теперь она счастлива вдвойне! Поздравляю!".

Ранее Дэвис рассказывала о сложностях в усыновлении детей:

"Когда вы впервые забираете ребенка, вам говорят, что вы должны относиться к нему словно вы его няня, потому что родная мать может передумать и забрать его. Во всех штатах дела обстоят по-разному. Но в Калифорнии на это дается 48 часов. Вы пытаетесь думать, что вы просто няня, но это невозможно".

Отметим, что представители Кристин Дэвис пока никак не отреагировали на эту новость.