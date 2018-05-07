Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж

Модель подошла к созданию своего образа очень креативно.

Так, звезда сначала опубликовала фотографии, где гуляет по улицам в Нью-Йорке в очень стильном красном костюме с белыми кроссовками и голубой сумочкой, а также покупает украшения в элитном ювелирном магазине.

Однако Эмили просто шокировала своих подписчиков, когда опубликовала фотографию с кардинально короткими волосами. Такая стрижка понравилась не всем поклонникам, поскольку все привыкли видеть Ратажковски с привлекательными длинными волосами.

Парикмахером модели стала звездный мастер Дженнифер Єпез, которая создала Эмили очень неожиданный образ. Возможно, это всего лишь парик, который удачно скрывает настоящие волосы модели, однако стоит ожидать, что Ратажковски сегодня нас поразит не только своей прической.