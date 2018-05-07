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Хафтор Бьернссон стал самым сильным человеком на Земле

Хафтор Бьернссон
22:17 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото:/ Instagram

Новости шоу бизнеса: Исландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, который в сериале "Игра Престолов", получил титул самого сильного человека на Земле.

Хафтор Бьернссон одержал победу на турнире "World's Strongest Man 2018". Об этой новости на своей официальной страничке в Facebook сообщают организаторы конкурса.

Турнир состоялся в столице Филиппин - Маниле. За звание самого сильного боролись 30 атлетов из разных уголков планеты. Соревнования включали в себя 16 видов эксперементальных силовых упражнений и длились с 28 апреля по 6 мая.

В результате актер "Игры Престолов" Хафтор впервые за время карьеры завоевал победу. На двух предыдущих турнирах Бьернссон занимал второе место.

Отметим, что это уже не первый силовой турнир, в котором приходилось участвовать Бьернссону. Ранее актер стал победителем на турнире "Arnold Strongman Classic". Еще годом ранее на этом турнире ему также удалось завоевать серебро.

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Новости шоу бизнеса, Facebook, Актер, Игра престолов, Самый сильный человек, Самый сильный человек на Земле, Хафтор Бьернссон.
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