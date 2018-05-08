Рианна поразила поклонников фото в нижнем белье своего бренда

Знаменитая американская певица Рианна запустила свою собственную коллекцию нижнего белья SAVAGE X FENTY и снялась в рекламной кампании бренда. На снимках звезда позирует в соблазнительном черном боди.

На фото, которыми Рианна делилась ранее она предстала в более нежном образе. На снимке, представляющем коллекцию Savage x Fenty, Рианна снялась в кружевном боди розового цвета с большими вырезами.

Фигура певицы на нем выглядит очень привлекательно, несмотря на недавнее обсуждение лишнего веса Рианны.