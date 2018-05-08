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Илон Маск показал свою новую возлюбленную

Илон Маск
14:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Илон Маск пришел на Бал Института костюма Met Gala 2018 в сопровождении новой возлюбленной – 30-летней канадской певицы Клэр Буше, больше известной как Граймс.

По информации СМИ, после разрыва с актрисой Эмбер Херд, миллиардер регулярно ходил на свидания с разными девушками, но все это было скорее слухами – официального подтверждения его новых отношений не было, однако на Бал Института костюма Met Gala Маск пришел с канадской певицей Граймс.

По словам инсайдеров, связывают его с ней далеко не дружеские отношения. Они встречаются уже около месяца, а начались отношения пары в Twitter. Сначала они обменялись несколькими сообщениями, которые затем переросли в легкий флирт, а затем и в роман.

Интересно, что на Met Gala также присутствовала и бывшая возлюбленная Маска – актриса Эмбер Херд. Пока неизвестно, как она отреагировала на новое увлечение своего бывшего возлюбленного, однако, по словам источников, с Маском они остались в дружеских отношениях, поэтому, вероятно, она за него только порадовалась.

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Новости шоу бизнеса, Met Gala 2018, Возлюбленная, Граймс, Илон Маск, Клэр Буше, Твиттер.
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