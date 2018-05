Илон Маск показал свою новую возлюбленную

По информации СМИ, после разрыва с актрисой Эмбер Херд, миллиардер регулярно ходил на свидания с разными девушками, но все это было скорее слухами – официального подтверждения его новых отношений не было, однако на Бал Института костюма Met Gala Маск пришел с канадской певицей Граймс.

Omfg Elon Musk and Grimes have arrived pic.twitter.com/xs1qU9Vv6y

По словам инсайдеров, связывают его с ней далеко не дружеские отношения. Они встречаются уже около месяца, а начались отношения пары в Twitter. Сначала они обменялись несколькими сообщениями, которые затем переросли в легкий флирт, а затем и в роман.

Elon Musk and Grimes making their red carpet debut as a couple? #MetGala2018 pic.twitter.com/haGQFbHazI

— USA TODAY Life (@usatodaylife) 8 мая 2018 г.