Немного интересного из истории разных стран, людей и народов.

К 20-му веку человечество достигло небывалых высот: мы открыли электричество, покорили небеса и морские глубины, научились исцелять многие болезни, быстро передавать сообщения на огромные расстояния, нам покорился даже космос и ядерная энергия. Однако наряду с этими достижениями, 20 век можно назвать пиком безумия человеческой расы, когда своим безрассудным поведением люди практически поставили себя на грань уничтожения в двух мировых войнах…