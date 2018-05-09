Известная актриса и певица Майли Сайрус побывала на Met Gala 2018.

Майли Сайрус, как и многие знаменитости, побывала на Met Gala 2018. Певица блеснула на мероприятии в откровенном наряде. Фото и подробности далее в материале. Вчера состоялся грандиозный бал Met Gala 2018, на котором в необычных образах побывало множество знаменитостей. Наряды звезды подбирали под тему вечера — "Божественные тела: мода и католицизм". И, похоже, Майли Сайрус восприняла ее буквально. Так, певица появилась на красной дорожке в довольно откровенном образе. Майли примерила платье от Stella Mccartney, в котором продемонстрировала одновременно декольте и спину с верхней частью попы. Стоит отметить, что тема бала подразумевала более закрытые наряды. Однако Майли, как всегда, решила впечатлить публику.