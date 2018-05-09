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Леся Никитюк похвасталась снимками из отдыха в Каннах
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21:43 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram звезда выложила снимки, сделанные в ходе очередного для нее путешествия.
Леся Никитюк продемонстрировала свою идеальную фигуру на фоне Средиземного моря.
При этом телеведущая "Орла и решки" пожаловалась на пустынность пляжей, которая, как она утверждает, возможно, связана с дорогими ценами.
"На пляжах Канн почти никого нет. Не знаю почему! Может дороговато (30-50€ за человека), а может, идет подготовка к открытию Каннского кинофестиваля. Думаю, первый вариант", – подписала фотографии Никитюк.
Как известно, во вторник, 8 мая, в Каннах открылся 71-й фестиваль, куда съехались мировые звезды кино.
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