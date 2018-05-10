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Надежда Мейхер показала своих детей

Надежда Мейхер
05:44 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В сети появилось первое фото троих детей Надежды Мейхер — сына Игоря и дочерей Анны и Марии.

Свою семейную жизнь с бизнесменом Михаилом Уржумцевым Надежда Мейхер не выносит напоказ. Певица старается оградить своих родных от повышенного внимания прессы, поэтому на мероприятиях чаще всего появляется одна. Дети и фотосессии в журналах для нее и вовсе закрытая тема.

Даже в своем блоге артистка предпочитает не публиковать снимки с родными, поэтому для многих оказалось полной неожиданностью фото, которое на днях разместила Надежда, ведь на нем запечатлены все ее дети.

В кадр попали сын Надежды Игорь, которому в августе исполнится уже 16 лет, дочь Анна, которой сейчас 6 лет, и двухлетняя дочь Мария.

Правда, дети сфотографированы со спины, поэтому рассмотреть их лица поклонникам Надежды Мейхер так и не удалось.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Звезды, Надежда Мейхер, Певица, Фото.
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