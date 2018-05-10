Надежда Мейхер показала своих детей

Свою семейную жизнь с бизнесменом Михаилом Уржумцевым Надежда Мейхер не выносит напоказ. Певица старается оградить своих родных от повышенного внимания прессы, поэтому на мероприятиях чаще всего появляется одна. Дети и фотосессии в журналах для нее и вовсе закрытая тема.

Даже в своем блоге артистка предпочитает не публиковать снимки с родными, поэтому для многих оказалось полной неожиданностью фото, которое на днях разместила Надежда, ведь на нем запечатлены все ее дети.

В кадр попали сын Надежды Игорь, которому в августе исполнится уже 16 лет, дочь Анна, которой сейчас 6 лет, и двухлетняя дочь Мария.

Правда, дети сфотографированы со спины, поэтому рассмотреть их лица поклонникам Надежды Мейхер так и не удалось.