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Вера Брежнева поделилась романтичным фото с Константином Меладзе
12:38 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певица поздравила любимого мужа с днем рождения.
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram редким фото в компании супруга – композитора Константина Меладзе.
Сегодня известный композитор празднует юбилей. Меладзе исполняется 55 лет. На черно-белом снимке Вера трогательно обнимает любимого мужчину.
Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от предыдущих браков, а Константин Меладзе – троих дочерей от союза с Яной Сум.
В октябре 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли свадьбу в Италии. Торжество было простым, тихим, только для двоих.
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