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Вера Брежнева поделилась романтичным фото с Константином Меладзе

Вера Брежнева
12:38 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица поздравила любимого мужа с днем рождения.

Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram редким фото в компании супруга – композитора Константина Меладзе.

Сегодня известный композитор празднует юбилей. Меладзе исполняется 55 лет. На черно-белом снимке Вера трогательно обнимает любимого мужчину.

Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от предыдущих браков, а Константин Меладзе – троих дочерей от союза с Яной Сум.

В октябре 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли свадьбу в Италии. Торжество было простым, тихим, только для двоих.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Вера Брежнева, Константин Меладзе, Муж, Певица, Фото.
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