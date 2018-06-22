Американская модель поделилась снимками с пляжа

Новая порция обольстительных фото появилась на Instagram-странице манекенщицы.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2018 в 1:01 PDT

В свои 27 лет Ратажковски – одна из самых успешных моделей. Звезда – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард.