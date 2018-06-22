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Американская модель поделилась снимками с пляжа

Эмили Ратажковски
22:53 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американская модель Эмили Ратажковски показала поклонникам серию привлекательных снимков в купальнике.

Новая порция обольстительных фото появилась на Instagram-странице манекенщицы.

 

В свои 27 лет Ратажковски – одна из самых успешных моделей. Звезда – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Купальник, Манекенщица, Модель, Пляж, Снимки, Фотографии, Эмили Ратажковски.
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