https://telegraf.com.ua/files/2018/06/vnezapno-emili-ratazhkovski-vishla-zamuzh-1838-49003_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4155554-amerikanskaya-model-podelilas-snimkami-s-plyazha.html
Американская модель поделилась снимками с пляжа
Новости шоу бизнеса: Американская модель Эмили Ратажковски показала поклонникам серию привлекательных снимков в купальнике.
Новая порция обольстительных фото появилась на Instagram-странице манекенщицы.
В свои 27 лет Ратажковски – одна из самых успешных моделей. Звезда – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард.
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