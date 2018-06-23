Вера Брежнева поделилась семейными снимками

В Инстаграме Вера Брежнева разместила снимок, на котором она изображена с сестрами-двойняшками Викторией и Анастасией. Пользователи Сети отметили, что девушки невероятно похожи друг на друга, просто "одно лицо".

По слухам, семья собралась вместе, чтобы отпраздновать день рождения их мамы Тамары Галушко.

Накануне в микроблоге Веры Брежневой появилось и фото с именинницей. На комментарии последователи не скупились, осыпая Тамару теплыми пожеланиями, а всех красавиц комплиментами: "невероятно красивые", "вылитая мама", "очень похожи, редкие красавицы", "одно лицо", "гены дают о себе знать", "какая молодая, милая, красивая Ваша мама".