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Вера Брежнева поделилась семейными снимками

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Вера Брежнева
10:11 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сейчас украинская певица, ее сестры и мама отдыхают в Италии.

В Инстаграме Вера Брежнева разместила снимок, на котором она изображена с сестрами-двойняшками Викторией и Анастасией. Пользователи Сети отметили, что девушки невероятно похожи друг на друга, просто "одно лицо".

По слухам, семья собралась вместе, чтобы отпраздновать день рождения их мамы Тамары Галушко.

Накануне в микроблоге Веры Брежневой появилось и фото с именинницей. На комментарии последователи не скупились, осыпая Тамару теплыми пожеланиями, а всех красавиц комплиментами: "невероятно красивые", "вылитая мама", "очень похожи, редкие красавицы", "одно лицо", "гены дают о себе знать", "какая молодая, милая, красивая Ваша мама".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Вера Брежнева, Мама Веры Брежневой, Отдых в Италии Брежневой, Сестры Веры Брежневой.
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