Эти милые животные отпраздновали вместе со своими хозяевами "День Звездных Войн".

Эти милые животные отпраздновали вместе со своими хозяевами "День Звездных Войн". Это очень мило и очень смешно. А кто в роли кого, угадайте сами. Напомним, что "Звездные войны" (англ. Star Wars) — фантастическая эпопея, включающая в себя 10 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической Вселенной "Звездных войн", задуманной и реализованной американским режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов и позднее расширенной.