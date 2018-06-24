Вашему вниманию прекрасная и очаровательная семья Дэвида и Виктории Бэкхем.

Бекхэмы, пожалуй, по праву считаются одной из самых достойных звездных семей. Глядя на фотографии из жизни этой большой семья, понимаешь, что Виктория и Дэвид стали правда очень хорошими родителями, что так редко встречается в современном шоу-бизнесе. Мы в редакции Интересно знать собрали старые и кадры из жизни Бекхэмов, которые доказывают, что этот мир не зря полюбил эту семью. Они не стесняются демонстрировать свои чувства на публике… но никогда не делают это пошло.