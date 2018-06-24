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Оля Полякова похвасталась длинными ногами

Оля Полякова
14:28 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Полякова позировала на пляже в ярком купальнике.

Популярная певица Оля Полякова – обладательница стройной фигуры и грех ее не показать в Instagram, особенно, когда пришло лето и начался сезон отпусков.

На своей страничке звезда опубликовала снимок, на котором она позирует на пляже в желтом купальнике. "Ну в ленту вам тела!", – подписала фото Оля.

В комментариях Оля от поклонников получила тысячи комплиментов: "Оце так ніжки! Як такі можна мати?", "Ольга, Ваши ноги!! Они прекрасны!! Вас природа полюбила еще с рождения!", "Распечатаю себе и повешу на холодильник! Вы -шикарная", "Нічого собі! Всліпнути можна від такої краси!", "Супер тело! Вы молодец, трудяжка во всем я вас обожаю!", "Богиня, Оля!!! Эти ноги просто бомба", "Ноги – шедевр природы".

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