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54-летняя бывшая жена Сталлоне родила дочку

Бриджит Нильсен
16:01 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Бриджит Нильсен родила доченьку и они обе чувствуют себя прекрасно.

Знаменитая датская актриса, бывшая жена Сильвестра Сталлоне Бриджит Нильсен, о беременности которой сообщалось ранее, стала мамой в пятый раз. Нильсен, известная по фильмам "Рыжая Соня", "Рокки-4" и "Кобра", родила долгожданную дочку.

Это первый общий ребенок для Бриджит и ее мужа - 39-летнего итальянского продюсера Маттиа Десси. Не смотря на почтенный возраст мамочки, роды прошли хорошо. Нильсен в июле исполнится 55 лет.

Отметим, что в хрупкой сестрички (девочка родилась весом 2,5 килограмма) много защитников. Ведь у Нильсен четверо сыновей от предыдущих отношений.

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Новости шоу бизнеса, Бриджит Нильсен, Бывшая жена Сильвестра Сталлоне, Сильвестра Сталлоне.
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