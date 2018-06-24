https://telegraf.com.ua/files/2018/06/31052018-br-post-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4163981-54-letnyaya-byivshaya-zhena-stallone-rodila-dochku.html
54-летняя бывшая жена Сталлоне родила дочку
16:01 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Бриджит Нильсен родила доченьку и они обе чувствуют себя прекрасно.
Знаменитая датская актриса, бывшая жена Сильвестра Сталлоне Бриджит Нильсен, о беременности которой сообщалось ранее, стала мамой в пятый раз. Нильсен, известная по фильмам "Рыжая Соня", "Рокки-4" и "Кобра", родила долгожданную дочку.
Это первый общий ребенок для Бриджит и ее мужа - 39-летнего итальянского продюсера Маттиа Десси. Не смотря на почтенный возраст мамочки, роды прошли хорошо. Нильсен в июле исполнится 55 лет.
Отметим, что в хрупкой сестрички (девочка родилась весом 2,5 килограмма) много защитников. Ведь у Нильсен четверо сыновей от предыдущих отношений.
Telegraf.com.ua