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Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета

Меган Маркл и принц Гарри
11:45 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл была приглашена вместе с семьей британских монархов на скачки, и на ипподроме совершила несколько непростительных для королевского этикета поступков.

Меган Маркл дебютировала в высшем британском обществе, появившись вместе с принцем Гарри на королевских скачках в Аскоте. Но принцесса допустила несколько серьезных ошибок, нарушив этикет и, возможно, оскорбив Елизавету II.

Новоиспеченная герцогиня Сассекская оделась в соответствии со строгим дресс-кодом мероприятия в шикарное платье от Givenchy на заказ, однако допустила другую, более серьезную оплошность, нарушив тем самым главное правило Букингемского дворца.

Bо время беседы с Елизаветой II Меган отвлеклась на Гарри и повернулась к королеве спиной. Этот жест считается грубым проявлением неуважения по отношению к монарху.

Второе нарушение было не таким жестким, но грубым по отношению к королевской семье. Меган оказалась единственной на скачках, кто не надел бейдж с именем и титулом на свой наряд. Она прикрепила значок на сумочке, чтобы не повредить платье от Givenchy, изготовленное специально для нее.

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Новости шоу бизнеса, королевский этикет, Меган Маркл, Нарушение, Принц Гарри, Этикет.
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