https://telegraf.com.ua/files/2018/06/42_main_new.1513184768-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4166219-irina-bilyik-podelilas-snimkom-podrosshego-syina.html
Ирина Билык поделилась снимком подросшего сына
13:26 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Сын Ирины родился в 2015 году.
Знаменитая украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram показала своего подросшего сына Табриза. "А ты видел последний клип моей мамы?", – подписала певица милое фото с малышом.
Младший сын певицы родился с помощью суррогатного материнства в 2015 году.
Отметим, что кроме Табриза у Ирины есть старший сын от брака с моделью Андреем Оверчуком – Глеб.
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