Ирина Билык поделилась снимком подросшего сына

Знаменитая украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram показала своего подросшего сына Табриза. "А ты видел последний клип моей мамы?", – подписала певица милое фото с малышом.

Младший сын певицы родился с помощью суррогатного материнства в 2015 году.

Отметим, что кроме Табриза у Ирины есть старший сын от брака с моделью Андреем Оверчуком – Глеб.