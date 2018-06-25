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Алена Шоптенко поделилась новыми снимками с сыном
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15:02 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Хореограф впервые стала мамой 9 июня.
Совсем недавно хореограф и танцовщица Алена Шоптенко впервые стала мамой. Звезда родила мальчика, которого назвали Алексеем (к слову так же, как и его отца).
И хоть супруги скрывают лицо малыша, они все равно публикуют милые фотографии в Instagram, на которых видно маленькие ручки и ножки их сына.
В своих Instagram-сторис Алена Шоптенко разместила фото, на котором видно, как ее муж держит их малыша на руках. Алексей, в свою очередь, опубликовал снимок, на котором малыш держит его за палец и забавно подписал фото: "Разрыв умилительной железы".
Тем не менее Алена уже делилась фото с сыном сразу после выписки из роддома.
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