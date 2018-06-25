Алена Шоптенко поделилась новыми снимками с сыном

Совсем недавно хореограф и танцовщица Алена Шоптенко впервые стала мамой. Звезда родила мальчика, которого назвали Алексеем (к слову так же, как и его отца).

И хоть супруги скрывают лицо малыша, они все равно публикуют милые фотографии в Instagram, на которых видно маленькие ручки и ножки их сына.

В своих Instagram-сторис Алена Шоптенко разместила фото, на котором видно, как ее муж держит их малыша на руках. Алексей, в свою очередь, опубликовал снимок, на котором малыш держит его за палец и забавно подписал фото: "Разрыв умилительной железы".

Тем не менее Алена уже делилась фото с сыном сразу после выписки из роддома.