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Алена Шоптенко поделилась новыми снимками с сыном

Смотрите фото (3)
Алена Шоптенко
15:02 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Хореограф впервые стала мамой 9 июня.

Совсем недавно хореограф и танцовщица Алена Шоптенко впервые стала мамой. Звезда родила мальчика, которого назвали Алексеем (к слову так же, как и его отца).

И хоть супруги скрывают лицо малыша, они все равно публикуют милые фотографии в Instagram, на которых видно маленькие ручки и ножки их сына.

В своих Instagram-сторис Алена Шоптенко разместила фото, на котором видно, как ее муж держит их малыша на руках. Алексей, в свою очередь, опубликовал снимок, на котором малыш держит его за палец и забавно подписал фото: "Разрыв умилительной железы".

Тем не менее Алена уже делилась фото с сыном сразу после выписки из роддома.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Алена Шоптенко, Сын, Фото, Фото сына, Хореограф.
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