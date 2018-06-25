Фотограф-документалист Тиш Мурта (Tish Murtha) сделала серию атмосферных снимков о жизни в Тайнсайде в 70-е-80-е годы.

Фотограф-документалист Тиш Мурта (Tish Murtha) сделала серию атмосферных снимков о жизни в Тайнсайде в 70-е—80-е годы. Она не была сторонним наблюдателем и сама переехала в район, многих людей на снимках фотограф знала лично. Это люди, которые были вынуждены выживать после того, как массовое закрытие фабрики и шахты оставило их без работы. Тиш Мурта умерла в возрасте 65 лет в 2013 году.