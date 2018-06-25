Почти банкрот: Джонни Депп растратил свое состояние

Отмечается, что актер потратил практически все деньги, которые заработал за годы своей успешной кинокарьеры. Известно, что ранее состояние актера оценивали в 650 миллионов долларов. Однако сейчас от этих денег практически ничего не осталось.

Депп признался, что действительно много тратил, но не мог представить, что окажется в критическом положении. В свою очередь, актер обвиняет компанию The Management Group, которая занималась его финансами.

"Я не разбирался в документах, которые давали мне на подпись, не хотел смотреть на чертовы документы, потому что доверял этим людям... А они не предоставляли данных о финансовой ситуации", – пояснил Джонни Депп. Поэтому голливудский киноактер подал в суд на компанию, которая также подала встречный иск против Деппа.