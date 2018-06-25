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Почти банкрот: Джонни Депп растратил свое состояние

Джонни Депп
18:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Популярный актер Джонни Депп признался, что потерял большую часть своего состояния.

 Отмечается, что актер потратил практически все деньги, которые заработал за годы своей успешной кинокарьеры. Известно, что ранее состояние актера оценивали в 650 миллионов долларов. Однако сейчас от этих денег практически ничего не осталось. 

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Депп признался, что действительно много тратил, но не мог представить, что окажется в критическом положении. В свою очередь, актер обвиняет компанию The Management Group, которая занималась его финансами.

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"Я не разбирался в документах, которые давали мне на подпись, не хотел смотреть на чертовы документы, потому что доверял этим людям... А они не предоставляли данных о финансовой ситуации", – пояснил Джонни Депп. Поэтому голливудский киноактер подал в суд на компанию, которая также подала встречный иск против Деппа.

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Новости шоу бизнеса, The Management Group, Актер, Банкротство, Деньги, Джонни Депп, Состояние, Суд.
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