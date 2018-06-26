MELOVIN трогательно поздравил маму с днем рождения

"Моя невероятная мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю, и я поздравляю тебя с днем рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя так, что эту силу невозможно вычислить ни одной придуманной учеными формулой и единицей измерения! Ты моя – Вселенная, моя – икона!", – прокомментировал фотографию певец.

Кроме того, Константин добавил, что именно вера и любовь матери сделали его тем, кем он является для многих людей.

"Будь счастливой! Долгих лет жизни и титанового здоровья! Помнишь, как ты не хотела, чтобы я тебя фотографировал? Но не зря я тебя уговорил! Ты роскошна!", – заявил он.