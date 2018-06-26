Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в университете Шевченко подписал закон об Антикоррупционном суде
Порошенко в университете Шевченко подписал закон об Антикоррупционном суде
Новости: Президент Украины отметил символичность крымскотатарского флага
Президент Украины отметил символичность крымскотатарского флага
Новости: Финал Уимблдона отказались переносить из-за главного матча ЧМ-2018 в России
Финал Уимблдона отказались переносить из-за главного матча ЧМ-2018 в России
Новости: Появились новые подробности крещения принца Луи
Появились новые подробности крещения принца Луи
X

Появились новые подробности крещения принца Луи

Принц Луи
11:32 Сегодня Телеграф
Хочу

Новости шоу бизнеса: Кенсингтонский дворец раскрыл новые подробности подготовки к церковному обряду.

Королевская семья Великобритании готовится к важнейшему событию: 9 июля состоится крещение младшего сына герцога и герцогини Кембриджских - принца Луи. 

В Сети показали архивный детский снимок Кейт Миддлтон

Сообщается, что герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям решили нарушить традицию, которая сложилась на крестинах их старших детей. Пара решила не назначать проведение обряда на первую половину дня. Принца Джорджа и принцессу Шарлотту крестили утром, а крещение их брата Луи начнется в 16:00. Служба начнется в 16:00 и продлится 40 минут. Об этом говорится в заявление дворца.

Редкие снимки Меган Маркл до того, как она стала герцогиней (Фото)

Обряд крещения пройдет в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца, где был крещен принц Джордж. На момент проведения церемонии принцу Луи будет 11 недель. И мир уже ждет это событие, ведь это будет его второе появление на публике: принца Луи пока что видели лишь раз - в день рождения, не считая позже его официального портрета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Крестины, крещение принца Луи, принц Луи, Принц Уильям.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Библиотеки мира, которые радуют глаз и вызывают восторг (Фото) Альтернативное применение обычных вещей, о котором вы и не догадывались (Фото) Редкие и невероятно интересные кадры из жизни наших кумиров (Фото)

Последние новости

Представители США и ЕС обсудили энергетику Украины Украинки заняли второе место на домашнем этапе ЧЕ по регби Девушка удалила 6 ребер, чтобы стать похожей на свой идеал (Фото)
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
03 Верховный Суд Украины не ликвидируют
04 Российский боксер похвалил Ломаченко
05 Хачериди может сменить гражданство
Новости сегодня
12:25 Деревянченко – Джейкобс: команды не сумели договориться об условиях боя
12:22 Дочь Курта Кобейна показала свой особняк за $2,6 млн
12:13 Воспитанник Шахтера на просмотре в Динамо
12:11 Порошенко выступал перед будущими дипломатами: говорил о деоккупации Крыма
12:09 В Сети появились характеристики и снимки нового Asus Chromebook C223
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: УЗ обязали выделить 30% прибыли на покрытие убытков
УЗ обязали выделить 30% прибыли на покрытие убытков
Новости: Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Анита Луценко подсказала, какие летние продукты вредят фигуре
Добавить комментарий
0