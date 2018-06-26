Появились новые подробности крещения принца Луи

Королевская семья Великобритании готовится к важнейшему событию: 9 июля состоится крещение младшего сына герцога и герцогини Кембриджских - принца Луи.

Сообщается, что герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям решили нарушить традицию, которая сложилась на крестинах их старших детей. Пара решила не назначать проведение обряда на первую половину дня. Принца Джорджа и принцессу Шарлотту крестили утром, а крещение их брата Луи начнется в 16:00. Служба начнется в 16:00 и продлится 40 минут. Об этом говорится в заявление дворца.

Обряд крещения пройдет в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца, где был крещен принц Джордж. На момент проведения церемонии принцу Луи будет 11 недель. И мир уже ждет это событие, ведь это будет его второе появление на публике: принца Луи пока что видели лишь раз - в день рождения, не считая позже его официального портрета.