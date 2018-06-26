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Сандра Баллок рассказала, почему отказывается сниматься в постельных сценах

Сандра Баллок
15:43 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Известная голливудская актриса Сандра Баллок не часто снимается в постельных сценах.

Оказывается, что в контракте актрисы давно есть пункт, из-за которого предлагать ей эротические сцены бесполезно. Актриса объяснила причину подобной категоричности.

"Я даже знать не хочу, какие у меня самые выгодные ракурсы или позы. Ничего не хочу видеть. Ничего не хочу слышать. И никогда не буду делать это перед камерой", - отметила актриса.

Впрочем, когда-то Сандра снялась в фильме "Амазонка в огне" (1993) с более чем откровенной секс-сценой. Что сказать, молодая была, зеленая.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Амазонка в огне, Постельные сцены, Сандра Баллок, Съемки, Фильмы.
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