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Сандра Баллок рассказала, почему отказывается сниматься в постельных сценах
15:43 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Известная голливудская актриса Сандра Баллок не часто снимается в постельных сценах.
Оказывается, что в контракте актрисы давно есть пункт, из-за которого предлагать ей эротические сцены бесполезно. Актриса объяснила причину подобной категоричности.
"Я даже знать не хочу, какие у меня самые выгодные ракурсы или позы. Ничего не хочу видеть. Ничего не хочу слышать. И никогда не буду делать это перед камерой", - отметила актриса.
Впрочем, когда-то Сандра снялась в фильме "Амазонка в огне" (1993) с более чем откровенной секс-сценой. Что сказать, молодая была, зеленая.
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