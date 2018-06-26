Кэтрин Хайгл устроила фотосессию на кладбище

39-летняя звезда "Голой правды" Кэтрин Хайгл разместила на своей страничке в Instagram неуместные фотографии с калдбища, которые, к слову, самой знаменитости и ее мужу Джошу Келли показались очень забавными.

Кэтрин ездила на кладбище для того, чтобы навестить могилу своего брата, который в 16 лет погиб в автокатострофе, и других родственников. Однако, помимо этого пара решила устроить "шутливую" фотосессию с памятниками, за что нарвались на жесткую критику пользователей.

"А еще мне удалось немного посплетничать с девочками", - написала Хайгл под одной из фотографий, на которой запечатлена между двумя каменными фигурами ангелов.

Кроме того, супруг Кэйли Джош опубликовал в своем микроблоге видео, на котором прогуливается между могилами с "невидимым" другом, а на фоне слышно звонкий смех Хайгл.

Из-за того, что поклонники стали оставлять массу негативных комментариев под записями и осуждать знаменитость, Кэйли решила удалить все фотографии и извиниться за свое поведение.

"Я заметила, что мой пост вызвал бурную реакцию, и поняла, что вы, ребята, правы. Мои фотографии неуместны и неуважительны, поэтому убрала их… Искренне прошу извинить меня и благодарю вас за то, что сказали мне, что я зашла слишком далеко… Спасибо, что простили. В следующий раз буду внимательнее относиться к чувствам других людей, а не только к своим", - сказала Кэтрин.