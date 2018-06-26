Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа
Гройсман предложил Европе новый способ поставки газа
Новости: Денисова требует от властей РФ разблокировать доступ к политзаключенным
Денисова требует от властей РФ разблокировать доступ к политзаключенным
Новости: Нигерия 1:1 Аргентина: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Нигерия 1:1 Аргентина: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Землю накроет длительная магнитная буря
Землю накроет длительная магнитная буря
X

Олег Винник поделился новым фото, которое обрадовало поклонниц

Олег Винник
22:05 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певец показал свои тренировки в Карпатах.

Популярный украинский певец Олег Винник опубликовал на своей странице в Instagram несколько фотографий, где он тренируется в Буковеле (Карпаты). На снимках видно, что артист находится в очень хорошей спортивной форме.

"Тренуватися серед такої краси вдвічі приємно", – написал Олег под фото.

Поклонницы исполнителя восхитились его спортивной фигурой и забросали артиста комплиментами, сравнив его с Рэмбо, с Уокером – Техасским рейнджером, и даже с Аполлоном. "Ух ты какой качок", "Справжній спортсмен", "Мачо", "Оооооо, Боги...", "Ничего себе!, а Вы уже очень даже красиво сформировали свое тело, как бодибилдер", "Хоооот", "Мой Геркулес", "Очень приятно смотреть на мужчину, когда он следит за собой!!)))", "Красавчик Аполлон", – написали в комментариях фаны Винника.

Однако были и те, кто раскритиковал певца: "Тренування – то добре, але не забудьте вашу суть і те, що ви основне робите – пишете пісні і співаєте, бо на даний час м'язи кращі, ніж нові пісні, без образ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Карпаты, Олег Винник, Певец, Тренировка, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

В Бразилии найдено изуродованное тело британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенд Так похожи: снимки, доказывающие всю силу генов (Фото) Сандра Баллок рассказала, почему отказывается сниматься в постельных сценах

Последние новости

Украинка Костюк вышла во второй круг квалификации Уимблдона Убойные демотиваторы, которые сделают ваш вечер веселее Вышел новый тизер фильма "Хищник" (Видео)
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Герман назвала мотивы Януковича приостановить Соглашение Украина-ЕС
03 Российский боксер похвалил Ломаченко
04 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
05 Землю накроет длительная магнитная буря
Новости сегодня
22:25 Путин и Трамп могут встретиться в Хельсинки
22:24 Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"
22:18 Стал известен полный потенциальный состав жюри "Оскара-2019"
22:10 Месси забил первый гол на ЧМ-2018 (Видео)
22:10 В ЕС отложили старт переговоров о членстве с Албанией и Македонией
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Новости: Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Новости: В Британии закон о Brexit вступил в силу
В Британии закон о Brexit вступил в силу
Новости: Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Добавить комментарий
0