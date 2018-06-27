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Бенедикта Камбербэтч шокировал новым образом
10:16 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Бенедикт Камбербэтч шокировал поклонников своей лысиной, которой засветил на фото со съемочного процесса.
Актеру пришлось пойти на такие жертвы и сменить стиль, чтобы исполнить одну из главных ролей в фильме "Brexit". Британский актер перевоплотится в Доминика Каммингса, который стал одним из скандальных участников референдума.
Отметим, что Камбербэтч придерживается активной политической позиции. Он был одним из первых деятелей искусства, кто поставил подпись в письме против выхода Великобритании из состава Европейского Союза.
Телевизионный фильм "Brexit" был первоначально анонсирован в прошлом месяце, поскольку росли споры из-за политического воздействия.
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