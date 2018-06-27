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Бенедикта Камбербэтч шокировал новым образом

Бенедикта Камбербэтч
10:16 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Бенедикт Камбербэтч шокировал поклонников своей лысиной, которой засветил на фото со съемочного процесса.

Актеру пришлось пойти на такие жертвы и сменить стиль, чтобы исполнить одну из главных ролей в фильме "Brexit". Британский актер перевоплотится в Доминика Каммингса, который стал одним из скандальных участников референдума.

Отметим, что Камбербэтч придерживается активной политической позиции. Он был одним из первых деятелей искусства, кто поставил подпись в письме против выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

Телевизионный фильм "Brexit" был первоначально анонсирован в прошлом месяце, поскольку росли споры из-за политического воздействия.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Brexit, Актер, Бенедикта Камбербэтч, Лысина, Образ, Роль.
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