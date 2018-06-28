Существует множество странных аккаунтов в Instagram, но страничка старухи с косой - это нечто неожиданное.

Существует множество странных аккаунтов в Instagram, но страничка старухи с косой - это нечто неожиданное. Для тех, кто устал от утренних селфи, снимков еды или кадров с веселой пятницы, рекомендуем подписаться на страничку The Swim Reaper (iamtheswimreaper). Это именно, то что тебя удивит - совершенно новый взгляд на жизнь и на смерть. Невероятные фотки косой на шикарном фоне придают ей особого шарма.