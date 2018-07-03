Люди доказали, что иметь собаку - это очень весело!

Люди доказали, что иметь собаку - это очень весело! Собаки — это самое настоящее чудо природы, без которого жизнь на планете была бы куда более безрадостной и унылой. А если вы еще и счастливый владелец мохнатого друга, то считайте, что вы сорвали джекпот, ведь преданнее и веселее друга найти сложно. Это утверждение однозначно подтверждают владельцы этих кожаных носов. И не только подтверждают, но и наглядно показывают, делясь с миром фотографиями своих любимцев.