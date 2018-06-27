Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина заручилась поддержкой США по обеспечению прозрачных выборов
Украина заручилась поддержкой США по обеспечению прозрачных выборов
Новости: Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО
Трамп намерен встретиться с Путиным после саммита НАТО
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Украинка купила дом Ким Кардашьян за колоссальную сумму

Ким Кардашьян и Марина Актон
22:30 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В прошлом году украинская предпринимательница Марина Актон купила особняк Ким Кардашьян за баснословную сумму.

Дом знаменитой светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста располагался в лос-анджелесском районе Бель-Эйр. Он обошелся украинской предпринимательнице в 17,8 миллиона долларов, при том, что сама звездная пара приобрела его в 2013 году за 9 миллионов.

Стало известно, что при заключении сделки украинка поставила перед Ким дополнительное условие.

Как стало известно изданию The Blast, такая разница в стоимости особняка объясняется дополнительным условием, которое обязалась выполнить Кардашьян. Речь идет о том, что американская знаменитость должна будет активно рекламировать украинку в соцсетях и всячески стараться способствовать продвижению ее музыкальной карьеры.

Отмечается, что Ким прилежно выполняет это условие, постоянно упоминая Актон в своих публикациях. Кроме того, девушек часто можно увидеть вместе на всевозможных светских мероприятиях, а также Ким регулярно посещает презентации новых клипов украинки.

акой необычный бизнес-ход едва ли не первый в своем роде, ведь абсолютное большинство сделок в сфере недвижимости явно не предусматривают столь необычных дополнительных услуг в контракте. Марина Актон замужем за американским бизнесменом Брайаном Актоном, который в свое время стал сооснователем популярного мессенджера WhatsApp. Кроме того, вплоть до 2010 года Марина занимала должность секретаря экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна. Примечательно, что в дом четы Кардашьян Актон так никогда и не переезжала. Она приобрела его в ноябре прошлого года, однако уже недавно снова выставила на продажу, оценив особняк в 18 миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дом, Жизнь, Звезда, Ким Кардашьян, Марина Актон, Покупка, Продвижение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Светлана Лобода показала снимок с отдыха на пляже в Instagram Неземная красота: необычные лица, которые завораживают (Фото) Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показала сына

Последние новости

Приобрести смартфон Huawei Y возможно теперь по доступной цене В украинский прокат выходит фильм "Джим Пуговка и машинист Лукас" В украинский прокат выходит фильм "Лето"
Сегодня читают
01 После жары в Украину придет резкое похолодание
02 Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
03 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
04 Врачи рассказали, из-за чего появляются белые пятна на ногтях
05 ЧМ-2018. Расписание матчей 27 июня
Новости сегодня
23:12 Неизвестный японский иллюстратор рисует эмоции, которые не выразишь словами (Фото)
23:09 Гроза оставила половину Запорожья без электричества
22:55 ЧМ-2018. Бразилия обыграла Сербию, Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью
22:48 Разведка Минобороны предупреждает об угрозе РФ с территории Беларуси
22:46 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Завершилось очередное заседание ТКГ в Минске: итоги
Новости: В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске антикорсуда
Новости: Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Умер отец поп-короля Джозеф Джексон
Добавить комментарий
0