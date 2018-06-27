Украинка купила дом Ким Кардашьян за колоссальную сумму

Дом знаменитой светской львицы Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста располагался в лос-анджелесском районе Бель-Эйр. Он обошелся украинской предпринимательнице в 17,8 миллиона долларов, при том, что сама звездная пара приобрела его в 2013 году за 9 миллионов.

Стало известно, что при заключении сделки украинка поставила перед Ким дополнительное условие.

Как стало известно изданию The Blast, такая разница в стоимости особняка объясняется дополнительным условием, которое обязалась выполнить Кардашьян. Речь идет о том, что американская знаменитость должна будет активно рекламировать украинку в соцсетях и всячески стараться способствовать продвижению ее музыкальной карьеры.

Отмечается, что Ким прилежно выполняет это условие, постоянно упоминая Актон в своих публикациях. Кроме того, девушек часто можно увидеть вместе на всевозможных светских мероприятиях, а также Ким регулярно посещает презентации новых клипов украинки.

акой необычный бизнес-ход едва ли не первый в своем роде, ведь абсолютное большинство сделок в сфере недвижимости явно не предусматривают столь необычных дополнительных услуг в контракте. Марина Актон замужем за американским бизнесменом Брайаном Актоном, который в свое время стал сооснователем популярного мессенджера WhatsApp. Кроме того, вплоть до 2010 года Марина занимала должность секретаря экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна. Примечательно, что в дом четы Кардашьян Актон так никогда и не переезжала. Она приобрела его в ноябре прошлого года, однако уже недавно снова выставила на продажу, оценив особняк в 18 миллионов долларов.