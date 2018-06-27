Умер отец поп-короля Джозеф Джексон

Об этом сообщают на The Guardian со ссылкой на близкие к семье источники. Как отмечают в издании, Джо Джексон скончался в 3:30 утра в среду, 27 июня, в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находилась его семья, включая жену Кэтрин и его внуков.

Thank you @EBONYMag . We see the love and support and appreciate it. https://t.co/cFs6vPimLd — Taj Jackson (@tajjackson3) 27 июня 2018 г.

На днях 89-летний мужчина подтвердил информацию, что у него был диагностирован рак четвертой стадии. Несколько дней назад его госпитализировали. Джексон также страдал от слабоумия и слепоты после перенесенного инсульта 2015 года.

Внук покойного Джо Джексона, И Джексон, подтвердил информацию о смерти дедушки. "Спасибо, "Ebony Magazine". Мы видим любовь и поддержку и ценим это", – говорится в Twitter-сообщении Тая.

Биография:

Кроме знаменитого сына Майкла, у Джозефа Джексона в супружестве с Кэтрин Скруз было еще восемь детей. И все они стали более или менее известными музыкантами. На самом деле отпрысков родилось десять. Но один из близнецов Брендон умер еще при рождении. Эта трагедия, однако, не сбила остальных Джексонов со звездного пути.

Джозеф Джексон: начало пути к звездам

26 июля 1929 года в американском городке штата Арканзас родился мальчик, которому суждено было стать отцом большого семейства знаменитых музыкантов. Малыша назвали Джозефом Уолтером Джексоном. Едва парню исполнилось 12 лет, ему довелось пережить первую в жизни драму. После многолетнего брака родители решили разорвать свои взаимоотношения. Подросток вместе с отцом Самюэлем Джексоном вынужден был переехать в Оклэнд.

После окончания школы Джо переезжает в Калифорнию, где реализовывает свои боксерские умения. Однако внезапная болезнь матери вынуждает парня прервать начавшуюся карьеру. Отныне его ждет Западный Чикаго, где он некоторое время заботится о страдающей родительнице.

Так продолжалось до 1949 года. 5 ноября Джозеф Джексон вместе со своей молодой супругой Кэтрин Скруз основались в городе Гэри (штат Индиана). Двухкомнатный домик стоимостью 800 долларов стал первым пристанищем счастливого семейства.

Встреча с судьбой

Кэтрин Джексон (в девичестве Скруз) родилась в семье Принца Альберта Скруза и Мэтти Апшоу 4 мая 1930 года. В нежном возрасте девочка переболела полиомиелитом. Хворь оставила свой неприятный след: всю жизнь Кейт слегка прихрамывала. Но это не помешало ей встретить свою судьбу в лице единственной любви – Джо Джексона.

Они познакомились в юном возрасте. Джо только-только переехал на родину будущей супруги в штат Индиана. Чрезвычайно активный и музыкальный, парень быстро стал местной звездой, благодаря своим оригинальным выходкам. Немудрено, что маленькая Кэти сразу же влюбилась в любимца публики и стала всячески строить ему глазки. Это, однако, не оберегло ее от маленькой неприятности: ее предмет обожания скоропостижно женился на местной красавице.

К счастью, расторжение бездетного брака тоже не заставило себя ждать. Через год Джо опять был свободен, и Кэтрин утроила свои усилия по завоеванию его сердца. Теперь не проходило ни дня, чтобы девушка не попадалась на глаза любимому и всячески старалась очаровать его. Прошло совсем немного времени, и Джозеф был сражен. Результатом всех стараний мисс Скруз стала свадьба в городке Кроун Пойнт (Индиана). На протяжении всей совместной жизни Кейт оставалась верной спутницей жизни обожаемого супруга, невзирая на его любовь к флиртам с посторонними женщинами.

Миссис Джексон родила мужу десятерых прелестных детей, девятерым из которых посчастливилось выжить в этом непростом мире.

Многодетный отец

Поженившись в 1949 году, семья Джексонов не успела вдоволь насладиться обществом друг друга. Уже в 1950 году 29 мая на свет появилась их первая принцесса – дочурка Ребби, которую при крещении назвали Маурин Рейлит. Девочке недолго предстояло быть единственным ребенком.

Один за другим буквально каждый год стали появляться на свет ее многочисленные братья:

Зигмунд Эско (домашняя кличка Джеки) родился 4 мая 1951 года. Ториано Эдэрилл (Тито) - 15.10.1953 г.

Жермен Ла Джон - 11.12.1954 г.

Сестра Ла Тойя Ивона родилась 29 мая 1956 года.

Близнецы Марлон Дэвид и Брендон появились 12 марта 1957 года, к сожалению, младший из двойняшек, Брендон, прожил всего несколько дней.

Майкл Джозеф - 29 августа 1958 г. Стивен Рэнделл (Рэнди) - 31.10.1961 г.

Самая младшая сестренка Дамита Джанет Джексон появилась 16 мая 1966 года.

Всем законным наследникам Джозефа предстояло внести огромный вклад в музыкальное искусство мира.

"Джексон-файф"

Огромное семейство Джозефа Джексона требовало немалых материальных вложений.

Содержать многочисленных родственников приходилось главе семейства. Кэтрин умелой рукой управляла хозяйством, рьяно экономя каждую копейку. Несмотря на непосильный труд Джо на местном сталелитейном заводе, денег частенько не хватало даже на самое необходимое. Кроме постоянной нужды, Джексона-старшего угнетала тягучая рутина. Музыкальной душе молодого отца хотелось простора. Именно стремление заявить миру о себе и побудило Джо создать группу The Falcons, которая исполняла музыку в стиле ритм-и-блюз. Коллектив, однако, просуществовал недолго.

Во время творческих терзаний отца подросли сыновья. Однажды Джозеф обратил внимание на пение своих мальчиков, которые дурачились у себя в детской. Обладая недюжинными организаторскими способностями, большой папа решает основать новый музыкальный ансамбль, состоящий исключительно из мальчиков Джексон. Так родилась группа The Jacksons, которая переименовалась впоследствии в The Jacksons 5. Самым младшим, но тем не менее самым пластичным и голосистым в коллективе был седьмой ребенок супругов Майкл. Именно он придумывал множество танцевальных па, которые братья послушно исполняли в такт пению.

Группа The Jacksons 5 успешно выступала в период с 1964 по 1989 год. Исколесив практически всю Америку, выигрывая всевозможные музыкальные конкурсы, ребята долгое время были кумирами разных поколений и рас. Старшие слушатели умилялись, глядя на виртуозные старания очаровательных мальчиков. Поколение помладше равнялось на прыгучих и голосистых сверстников, мечтая однажды так же покорить сцену, как и The Jacksons 5. Стоит ли говорить, что коллектив являлся первой чернокожей музыкальной группой? Поистине, ансамбль – настоящий прорыв в мире музыки во многих отношениях.

Отец короля поп-музыки

Хотя все дети пары обладали неординарными музыкальными способностями, все же больше всего прославил фамилию отца Майкл Джексон. Отбарабанив в семейном коллективе долгие 14 лет, седьмой сынок Джо и Кейт занялся сольной карьерой. Первым результатом стал в 1978 году музыкальный фильм «Виз». При создании мюзикла произошло знакомство будущей звезды с популярным продюсером Куинси Джонсом, который вскоре стал антрепренером многих альбомов Майкла. Ноябрь 1982 года ознаменовался выходом шестого винила, который стал самым продаваемым в истории музыкального рынка. Во всех успехах сына принимал активное участие и Джо Джексон, внимательно следивший за всеми успехами звездного ребенка.

Кроме музыки, Майкл, воспитанный в лучших традициях верования Свидетелей Иеговы, рьяно занимался благотворительностью и помощью нуждающимся. Два раза с благословения все тех же родителей поп-идол заключал брак. Первая свадьба состоялась с дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лизой Марией, вторая – с сиделкой Дебби Роу, ставшей впоследствии матерью двух из трех детей.

Знаменитые дочери

Кроме звездного сына, Джо Джексона прославили и знаменитые принцессы – Ла Тойя и Джанет. Старшая из двух сестер с детства мечтала стать профессиональным юристом. Однако непреклонны были требования отца не изменять семейному делу – музыке, и девушка вынуждена была примкнуть к братьям. Впоследствии артистический талант Ла Тойи раскрылся в полной мере.

В 1980 году певица выпустила свой первый сольный альбом, который благодаря знаменитой фамилии имел неплохой успех. Кроме таланта, пятого ребенка семьи Джексон отличает и любовь к скандалам. Со временем образ целомудренной христианки стал меняться на глазах. Теперь женщина старалась всячески демонстрировать свою привлекательность и сексуальность. Желание эпатировать публику и родных подвигло Ла Тойю в 1989 году позировать обнаженной для журнала Playboy. Это стало поводом для многолетнего конфликта певицы с семьей, который, к счастью, прекратился в 2007 году.

Последним ребенком пары стала Джанет Джексон, также посвятившая себя музыке. Чрезмерный деспотизм отца заставили девушку бежать из дома и самостоятельно заняться своей творческой карьерой. Первой своей победой Джанет считает выпуск альбома Rhythm Nation в 1984 г. Именно с этого момента популярность певицы стала возрастать, а интерес к ней не угасает и по сей день.

Другая личная жизнь Джозефа Джексона

Биография отца знаменитых детей не ограничивается одним семейством. На самом деле, у Джозефа есть и внебрачная дочь. Именно связь с Шерилл Террел и рождение девочки Джо Вони стала причиной пересмотра взглядов Кетрин на отношения с мужем. И хоть официально брак не расторгнут, бывшие супруги стали жить раздельно.

Жизнь после смерти Майкла

По прошествии почти 10 лет со дня смерти поп-кумира, Джо Джексон вместе с супругой Кэтрин воспитывали троих детей звездного сына. И хотя официальным опекуном наследников назначена бабушка Кейт, дедуля также принимал активное участие в судьбе внуков. Папарацци не раз запечатлевали выход троих детей Майкла с Кетти и Джо в свет. И хотя Принс, Перис и Бланкет еще юны, в одном они могут быть спокойны: они воспитываются на принципах морали и человеколюбия.